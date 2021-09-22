Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, відповів на провокаційні запитання

Артист останнім часом все частіше зайнятий різними проектами, тому показує в сторі в Instagram найрізноманітніші кадри, зроблені на роботі. Також Володимир любить пожартувати над аудиторією і нерідко виставляє вельми оригінальні кадри.

Цього разу Дантес відповів на запитання шанувальників у стилі «було/не було». Не обійшлося і без суто особистих тем.

"Ображав Надю?» - запитують в мережі. Володимир відповів чесно:»на жаль, так".

Також він зізнався, що був у нього період часу, коли у нього дійсно була зоряна хвороба і до думки людей він ставився вельми неоднозначно. Причому Дантес не приховує, що він іноді заздрить колегам на роботі: «заздрість – моє паливо», підмітив Володимир.

Нагадаємо, що Володимир і Надя разом з 2011 року. Пара одружилася ще в 2015 році, але у них не зникла романтика. Такі висновки можна зробити, судячи з останніх кадрів, які Дантес розмістив в сторіс Instagram.

"Не забувайте. А ви даруєте просто так квіти? Ми іноді так звикаємо до тих, хто довго з нами, що забуваємо дарувати квіти просто так", - написав чоловік Дорофєєвої.

На кадрах співак стоїть з великим букетом і простягає його.

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