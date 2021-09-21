Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів про другий сезон і найпопулярнішому питанні

Олексій Тригубенко, як і багато екс-учасників першого сезону «Холостячки», почав дивитися другий сезон, а також висловив свою думку з приводу побаченого. Причому всі масово стали завалювати чоловіка питаннями про саме шоу.

«Як ви думаєте, яке найпопулярніше питання мені зараз постійно задають, після того, як вийшов новий сезон Холостячки? Так, запитують, Хто переміг. Це найчастіший питання, яке мені задають друзі.

Мені дуже не хочеться їх ображати, але так буде не цікаво дивитися. Згодні?» - висловив свою думку чоловік.

Відзначимо, в першому ж ефірі шоу не обійшлося без скандалу і Злата була здивована появі на шоу деяких особистостей.

Олексій Тригубенко став відомий завдяки шоу" Холостячка", де він боровся за серце головної героїні Ксенії Мішиної. Також відомо, що він є бізнесменом і у нього свій таксопарк. Чоловік показав себе на проекті як ідеальний обранець, але не зміг здобути перемогу.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Олексій Тригубенко опублікував нове фото. Бізнесмен запропонував шанувальникам задати питання, щоб він відповів на найцікавіші. Одне з питань було про дівчину з аеропорту, з якою нещодавно познайомився Олексій.