Зірка "Жіночого кварталу" Олександра Машлятіна, яка покинула "Танці з зірками" після третього фіналу висловилася про суддівство Катерини Кухар

Відповідну заяву вона зробила в програмі "Твій день".

Ведучий поцікавився у Машлятіної, чи вважає вона, що Кухар її засудила.

"Накинулися на ту Катю. Що Кухар засудила? Катя все по ділу розклала. Ну, реально. Чому я була така засмучена, тому що я знаю свої помилки, я їх бачила там на генпрогоні... просто у мене не було часу їх виправити. Я дуже хотіла", - відповіла Зірка»жіночого кварталу".

У свою чергу Кухар вирішила озвучити думку журі про танці Машлятіної.

"Сашенька, я тобі скажу від усіх членів журі, що у тебе було так мало часу, що ти не змогла повністю розкрити свій потенціал, який в тобі був. Тому не засмучуйся", - сказала балерина.

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