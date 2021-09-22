Відомий продюсер шоу "Танці з зірками", "Голос країни" і " Маскарад", Володимир Завадюк, показав, що йому залишив після себе Григорій Чапкіс
Цього року пішов з життя легендарний танцюрист і хореограф 91-річний Григорій Чапкіс, пише Politeka.net. Довгий час артист перебував у журі шоу "Танці з зірками".
Зірки проекту завжди висловлюють любов і повагу до відомого хореографа.
Роман Завадюк розповів, що в п'ятому сезоні не тільки танці, а й ефір посвітять Чапкісу.
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У своєму Instagram продюсер розповів, що його зворушив один момент, пов'язаний з хореографом. Виявляється, танцюрист залишив Роману особливий подарунок і послання.
"Знайшов у кабінеті книгу, яку мені два роки тому подарував @gregory_chapkis. Мокрі очі. Він наказав мені бути щасливим... Для мене було честю працювати з Григорієм Миколайовичем в один час, в одному павільйоні", - написав Завадюк.
Пост швидко зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Наш неперевершений Григорій Миколайович🙏 🏻❤️", "він завжди в наших серцях!", "❤️ Легендарна була людина. Вічна пам'ять", " вічна пам'ять🙌", " які прекрасні слова від легенди❤️", "моменти, коли ти даруєш натхнення і за які я тебе дуже поважаю", "До мурашок", - написали користувачі Мережі.
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