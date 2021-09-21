63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун постала в образі, в якому її нечасто побачиш
Шерон Стоун завоювала величезну популярність після виходу на екрани фільму "Основний інстинкт", передає Politeka.net.
Актриса виступає проти пластики, вирішивши старіти натурально. Зірка нерідко показує, як виглядає в звичайному житті.
Цього разу Шерон постала без вечірньої сукні, як її звикли бачити, а в простому прогулянковому джинсовому костюмі. Актриса позувала на яхті, доповнивши образ темними окулярами.
"Вниз по морю", - написала зірка.
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За дві хвилини пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.
"Дівчина! 😍 😍 😍 😍 😍 😍 ", "Красива❤️", " Вау 👏 👏 👏 ти красива👏 👏 👏", " як книга? 🎩 🤘 🌊 ", "Виглядає приголомшливо ❤️❤️🔥🔥😍", "завжди дуже чарівно і елегантно 🌹", " удачі, дорога️️️", " Хіба це не русалонька?", "Досить модний стиль🎯 📷 💎 👈❤", " просто сенсація, як завжди😍", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Шерон Стоун завжди володіла бездоганним почуттям стилю. Артистка любить чорний колір, в її одязі переважає мінімалізм.
Вечірнє вбрання підкреслюють витончену фігуру. Зірка може надіти наряд з вирізом, але при цьому не виглядати вульгарно.
Нагадаємо, що Шерон Стоун з'явилася на червоній доріжці в сукні з шалено довгим розрізом
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