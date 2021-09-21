Фаворит Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав непривабливу правду про тривалі стосунки зі своєю коханою

Рибак встиг прославитися в Україні як ведучий і гуморист. Він став відомий завдяки участі в різних телепроектах, серед яких була "Ліга сміху". Однак, більшість українців вперше дізналося про нього з шоу "Холостячка", де шоумен до самого фіналу боровся за серце актриси Ксенії Мішиної.

Втім, відразу після своєї участі на проекті Рибак повернувся до колишньої коханої на ім'я Аліна. Зараз пара явно щаслива разом, проте гуморист час від часу жартує над їхніми стосунками в соцмережах. Як пише Politeka.net, цього разу Андрій опублікував відео, в якому показав, як ставлення до дівчини може змінюватися з часом.

Для початку гуморист і його кохана розіграли ситуацію, коли в парі, яка зустрічається півроку, дівчина каже хлопцеві, що кудись йде.

"Кохана, ну куди ти пішла? Давай я тебе відвезу! Ну що ти будеш своїми ніжками прекрасними ходити?", - обурюється Рибак.

Втім, на позначці "рік відносин" його ставлення до тієї ж ситуації різко змінюється.

"Кохана, ну куди пішла? А сміття хто виносити буде? Я, чи що?",- знову обурюється рибалка.

Через два роки відносин фраза дівчини» я пішла " застає хлопця зненацька.

"Та господи! Ти тут ще, чи що?", - перелякано реагує Рибак.

Підписники відреагували на пост гумориста.

"Ви забули ще один етап де дає гроші і каже будеш повертатися попередь", "це вогнище зробили мій день", "ти ще тут, йди давай, і каву зроби перед відходом", "Андрію, ну ти вогонь!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Рибак з "Холостячки" вліз у скандал з розлученням блогерів Пустовіт.

Як повідомляла Politeka, Рибак з "Холостячки" показав кадри з місця жахливої ДТП і звернувся до українців.

Також Politeka писала, що Рибак на яхті показав ту, заради якої пішов з "Холостячки".