Телеведуча Алла Мазур показала яскраве фото і звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Алла Мазур, яка деякий час тому розповіла про свою перемогу над онкологією, опублікувала у своєму Instagram яскраве фото з квітами. Виявилося, що днями телезірка відсвяткувала свій день народження, так що отримала безліч букетів і поздоровлень.

На фотографії Алла відображена, мабуть, на робочому місці, на столах і в руках у неї красиві букети квітів. Перед камерою телеведуча з'явилася в яскравому синьому платті цікавого фасону, її коротке волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Мазур подякувала всім за привітання і розповіла про жінку, яка зараз бореться з онкологією, попросивши українців допомогти їй. "Дякую, друзі, за всі ваші добрі слова, квіти і сюрпризи. Крила розправлені, батарейки заряджені на весь рік. Знаєте, щоб не побоятися сказати вголос про свою хворобу і прийняти допомогу - в наших умовах теж потрібна сміливість. Я хочу, щоб цій відважній молодій жінці вдалося перемогти рак. Наші спільні зусилля - дійсно можуть наблизити цю перемогу", - звернулася через соцмережу Алла і залишила реквізити для допомоги.

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