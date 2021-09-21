Відома співачка Анастасія Приходько не стримала емоції на шоу «Співають всі»

Як повідомляє Politeka.net, під час останнього ефіру нового талант-шоу Приходько стала критикувати виступ жіночого дуету. Вона зазначила, що їй не вистачило емоцій і не сподобалася подача артисток.

З нею в суперечку вирішила вступити телеведуча і блогерка Олена Філонова. Вона зазначила, що дівчата чудово виступили. Приходько не стрималася і дуже грубо відповіла своїй колезі.

"Я оцінюю як артиста в цілому - образ, пісню. Для мене це важливо. Та ти взагалі не розумієш у вокалі. При чому тут твоя думка. Мені вона не цікава", - ополчилася на блогера Приходько.

Відзначимо, що в коментарях під епізодом з інцидентом шанувальники поділилися на два табори. Одні підтримали Приходько, а інші вважають її зарозумілою.

"Дівчатка не сваріться", "Моє ставлення до неї не дуже, поводиться зарозуміло, м'яко кажучи принижує учасників за їх зовнішній вигляд", "Тут я з нею згодна! І пісня взагалі стала вульгарною в їх виконанні", - пишуть глядачі.

Нагадаємо, що Приходько вставила свої "п'ять копійок" в скандал з відомими блогерами:"жахливі подробиці".

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