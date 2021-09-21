Популярна українська співачка Оля Цибульська поділилася з українцями одкровенням про важке життя знаменитостей, яким часто доводиться стежити за гігієною в непростих умовах

Зірка, яка доводиться кумою співакові Дзідзьо, поділилася несподіваною розповіддю з життя на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Так, на зйомках Цибульська згадала одну історію, яка здивувала її в Парижі.

"Розповім вам історію: ми коли були в Парижі до карантину, я здивувалася, чому беруть досить таку нормальну плату, коли ти в ресторані йдеш в туалет. А потім зрозуміла, що є багато людей, які просто заходять в туалет і вмиваються, чистять зуби, миють голову під краном", - розповіла Цибульська.

За її словами, сьогодні їй самій довелося пережити подібне.

"Коли ти артист, у тебе забитий графік, у тебе завжди з собою мочалка, шампунь, купа кремів і готовність привести себе в порядок в будь-якій точці на планеті земля", - поділилася своїм досвідом Цибульська.

Своїй розповіді в сторіз вона дала забавну назву: "Про платні туалети в Парижі або Чому артисти і бомжі дуже схожі між собою".

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