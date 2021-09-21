Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма згадав день свого весілля, поділившись одкровенням про сімейне життя

21 вересня Влад і Лілія Яма відзначають річницю свого весілля. З цієї нагоди подружжя поділилося зворушливими постами на своїх сторінках в Instagram, пише Politeka.net.

Так, Влад згадав той самий день в 2014 році, коли вирішив пов'язати своє життя з Лілією.

"Сьогодні рівно 7 років з того яскравого дня ... Плакали всі...і все - від щастя...це кращі 7 років мого життя...Пишу і сльози навертаються...спасибі Лілія за те, що робиш мене щасливим кожен день!...А якби повернути час назад...зробив би пропозицію раніше ... а втім...ЛЮБЛЮ!!!!!….", - емоційно написав танцюрист.

У свою чергу, його дружина зазначила, що їй здається, ніби їх весілля було тільки вчора. Вона також згадала, що день їхнього з Владом одруження виявився не таким вже й райдужним.

"Пам'ятаю цей день. Цей сильний дощ і бурю (хоча я собі уявляла сонячний день), як Ти розсік собі лоб об багажник. Ну ви зрозуміли, день був незабутнім і неповторним", - поділилася спогадами Лілія.

Пара також поділилася фото зі свята. На них можна побачити, що Влад і Лілія вибрали собі костюм і плаття в бежевих тонах. Крім того, в якийсь момент Лілія переодяглася з весільного вбрання в танцювальний, щоб виконати танець з чоловіком.

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