Відомий шеф-кухар і головний суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво чесно зізнався у своїх пристрастях

Шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Ектор вирішив розкрити шанувальникам нові подробиці про себе.

Так, Ектор зізнався, що його ранок має починатися з кави, адже шеф-кухар живить велику любов до цього напою.

"Хто тут теж кавоман? Підніміть руки (можна в коментарях). Підніміть ще раз, якщо ранок починається з ароматного капучино. І виною цьому, звичайно, сама кава - її прожарювання, звідки зерна, як саме вона зварена", - написав Хіменес-Браво.

Він також поділився серією фотографій, на яких позує з кавою.

Шанувальники ведучого тут же відреагували на його пост, розповівши про свою любов до кави.

"Ранок без кави - не ранок", "кава це мій напій з ранку і до ночі", "ябез кави, ні дня ні ночі не можу, випити кави це вже як святе", приємного відпочинку, Ектор", - пишуть люди.

Відзначимо, що зараз шеф-кухар відпочиває в Канаді, де у нього є співвісний будинок.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чого немає в жодній країні світу.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як його шантажували, погрожуючи рідним.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну.