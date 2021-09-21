У мережі показали, як виглядає приватний будинок у селі Полтавської області, в якому жила до самої смерті мати відомого українського артиста Андрія Данилка

Нещодавно стало відомо про велику втрату в житті Данилка. З'ясувалося, що його мати, Світлана Волкова, пішла з життя у віці 82 років. Причому сталося це майже рік тому, проте артист не розповідав про це громадськості.

До самої смерті мати співака жила в селі Клименки, куди вона переїхала з Полтави після того, як Данилко перебрався до Києва. Про це розповіли журналісти "Новини.LIVE" ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Вони також показали, як виглядав будинок, в якому жила жінка.

Сусіди згадують Світлану як добру і гостинну людину. За їхніми словами, жінка завжди поважала інших.

Клименки-невелике село, де зараз залишилося менше сотні жителів. Відомо, що Данилко не раз пропонував матері переїхати ближче до нього, проте вона щоразу відмовлялася. У самого артиста є розкішна квартира на Хрещатику і заміський будинок.

Відомо, що співак кілька разів бував у будинку матері ще за її життя. Зараз за ділянкою доглядає його сестра зі своєю дочкою.

Нагадаємо, трагедія в родині Андрія Данилка, співак важко пережив втрату.

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