Українська співачка Наталія Могилевська вразила архівним знімком

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram артистка показала, як виглядала на обкладинках журналах багато років тому.

"Першій обкладинці вже 12 років, а другій - 14! Не віриться, що стільки пройшло. ЕLLE Україна @elle_ukraine, ви радуєте нас крутим контентом ось уже 20 років. Соня @sonickelle, я хочу подякувати тобі за те, що ти робиш для Еlle, для української арт-фешн аудиторії, для всіх людей, які потребують краси, глибоких цікавих історій і тем!",- підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники залишили Могилевській масу захоплених відгуків. Багато хто став згадувати, що артистка з'являлася і на інших обкладинках.

"У мене досі є другий журнал))) у мами вдома зберігається", «Прекрасна», «Красуня. Всього-всього найкращого», "Як і 20 років тому, чудово виглядаєте", "Дуже шикарні фото. Теж хочу такі", "Олексіївна, у мене є журнал мікс від "Наталі" там на обкладинці Ви з байкером, ще більш раніше ніж ці)))", - пишуть користувачі Мережі.

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