Співачка і блогер Тетяна Воржева, яку називають українською копією Анджеліни Джолі, полонила спокусливим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 32-річна артистка опублікувала кадри зі зйомок. На відео зірка позувала в строгому костюмі. Вона сиділа на високому стільці, задерши одну ніжку. Пікантності образу додав неймовірно яскравий макіяж з незвичайними стрілками. Незважаючи на строгий костюм, виглядала красуня дуже спокусливо.

"Осіння хандра, як з нею боротися...". Скасуємо ниття, панове. От чесно. Ось і все, ось і все. Кінець історії", - підписала відео красуня.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Своєчасна Таня. Якраз, лежу-ною", "Богиня", «Ти просто зірка», "Виглядаєш чудово", "Рецепт простий: частіше дивіться на Тетяну - ниття як рукою зніме. Животворящий б'юті-пендель», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Воржева прославилася після участі в «Фабриці зірок». Довгий час красуня була солісткою групи «Real O», яку просувала Наталія Могилевська.

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