Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик розповіла про роботу у важких умовах

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Ребрик вирішила розповісти, як готувалася до виступу в новій виставі під назвою «ін'єкція безсмертя».

"Спектакль «Ін'єкція безсмертя» ми створювали в надскладних умовах. Кілька разів випуск переносили через локдауни. Але він як хороше вино стояв і набирався смаку", - розповіла актриса.

Вона також вирішила приділити особливу увагу хореографії, постановкою якої для вистави займався її чоловік-хореограф Андрій Дикий.

"Це неймовірно красиво, чуттєво і проникливо! Твій почерк відрізняється від усіх. І я дуже пишаюся твоєю роботою. Обожнювати твої постановки ще з наших "Танців з зірками", обожнюю з тобою танцювати, незалежно від умов: чи то в роботи, те просто так вдома ..., те під музику або без", - чесно зізналася Лілія.

Вона поділилася відео з однією з репетицій, на якому кружляє в танці з чоловіком. Актриса була одягнена в чорний боді і напівпрозору спідницю.

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