Переможниця "Холостяка" Анна Богдан вразила кадрами з весілля

Як повідомляє Politeka.net, обраниця героя 11 сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна опублікувала у себе в Instagram серію фото і відео зі столичного РАГСу. Як виявилося, красуня разом зі своїм коханим прийшла на весілля до рідного брата. На фото дівчина позувала з Заливако на тлі красивої фотозони.

"Сьогодні у мого брата розпис", - підписала фото Анна.

Також Богдан показала церемонію одруження і опублікувала селфі з нареченим.

"А це мій брат. Схожі?", - звернулася красуня до шанувальників.

Відзначимо, що сама 28-річна Анна Богдан вже була заміжня. Її чоловіком був екс-глава офісу президента, відомий юрист Андрій Богдан. Історія їхнього кохання активно обговорювалася під час участі дівчини в проекті. Як зізнавалася Анна, їхні стосунки тривали три роки. Розлучилася пара через ревнощі чоловіка.

Додамо, що Богдан і Заливако одна з небагатьох пар, які зуміли зберегти стосунки після шоу.

Нагадаємо, що Анна Богдан на відомому шоу дала своєму коханому привід для ревнощів: "Ох...".

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан у сукні з вирізом показала, чим спокусила коханого: "як з казки".

Також Politeka писала, що Заливако і Анна Богдан вразили образами в шкірі: "Термінатор і Сара Коннор".