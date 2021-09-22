Переможниця "Холостяка" Анна Богдан вразила кадрами з весілля
Як повідомляє Politeka.net, обраниця героя 11 сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна опублікувала у себе в Instagram серію фото і відео зі столичного РАГСу. Як виявилося, красуня разом зі своїм коханим прийшла на весілля до рідного брата. На фото дівчина позувала з Заливако на тлі красивої фотозони.
"Сьогодні у мого брата розпис", - підписала фото Анна.
Також Богдан показала церемонію одруження і опублікувала селфі з нареченим.
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"А це мій брат. Схожі?", - звернулася красуня до шанувальників.
Відзначимо, що сама 28-річна Анна Богдан вже була заміжня. Її чоловіком був екс-глава офісу президента, відомий юрист Андрій Богдан. Історія їхнього кохання активно обговорювалася під час участі дівчини в проекті. Як зізнавалася Анна, їхні стосунки тривали три роки. Розлучилася пара через ревнощі чоловіка.
Додамо, що Богдан і Заливако одна з небагатьох пар, які зуміли зберегти стосунки після шоу.
Нагадаємо, що Анна Богдан на відомому шоу дала своєму коханому привід для ревнощів: "Ох...".
Як повідомляла Politeka, Анна Богдан у сукні з вирізом показала, чим спокусила коханого: "як з казки".
Також Politeka писала, що Заливако і Анна Богдан вразили образами в шкірі: "Термінатор і Сара Коннор".