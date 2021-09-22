Дружина телеведучого Григорія Решетника Христина розповіла про свої вечірні ритуали

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала відео, на якому продемонструвала свій вечір в двох хвилинах.

"За 10 хв до сну. Я п'ю чай, переодягаюся в улюблену піжаму, приймаю душ і обов'язково чищу зуби. Ну, потім ще цілую дітей, читаю їм книгу і вкладаю спати старших, а молодшого годую всю ніч - але саме традиційна послідовність всіх дій, дає мені відчуття стабільності і є запорукою хороших снів", - зізналася Христина.

У ролику Христина показала, чим займається у ванній вечорами перед тим, як йти спати. Вона чистила зуби і демонструвала свою білосніжну посмішку.

"Це - моя перша електрична щітка і я рада, що саме така", - похвалилася дівчина.

Відзначимо, що Христині Решетник всього 31 рік, але вона вже є щасливою мамою трьох синів. Сім'я телеведучого є зразковою в українському шоу-бізнесі.

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