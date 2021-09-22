Російська співачка любов Успенскаяпогостіла у Насті Каменських і Потапа (Олексія Потапенко)

Відома своєю підтримкою політики Путіна і відвідувала окупований Крим Успенська зараз проводить гастрольний тур в Україні. Після одного з виступів артистка вирушила в гості до Каменських і Потапа. Відповідні кадри з'явилися в Instagram.

Серед гостей також була мама Насті-Лідія Петрівна, її найкраща подруга, дизайнер Анна Андрійчук та інші.

Гості співали пісню» Ти ж не забув", яку виконують Настя Каменських і Любов Успенська. Автором композиції став продюсер і репер, чоловік Каменських – Потап. Вперше пісня прозвучала зі сцени фестивалю» Жара " в Баку влітку 2018 року.

Також присутні заспівали українські пісні» Червона рута«,» Черемшина«,»Пісня про рушник".

"Спасибі за гостинність", - підписані кадри.

Відзначимо, незважаючи на відвідування Успенської анексованого Росією Криму ніяких санкцій і заборон щодо її не вводилося.

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