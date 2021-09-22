Переможниця "Холостяка" Анна Богдан вирушила в ЗАГС разом з Михайлом Заливако

Анна Богдан показала у своїх Сторі серію счатслівих кадрів. Справа в тому, що обраниця героя 11 сезону шоу «Холостяк» з Михайлом Заливако вирушила в столичний ЗАГС. Як виявилося, у Анни було свято-вона приїхала зі своїм коханим на розпис брата.

Анна і Михайло прийшла на весілля до її рідного брата, де зробили багато пам'ятних кадрів. На фото дівчина позувала з Заливако на тлі красивої фотозони. Там же сам Михайло зробив фото з мамою Анни.

"Сьогодні у мого брата розпис. Дуже сильно їх люблю", - підписала фото Анна.

Також вона представила серію романтичних кадрів перед РАГСом і опублікувала фото з братом, з яким вони дуже схожі.

Нагадаємо, Анна Богдан перемогла в останньому сезоні шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Пара після проекту продовжила розвивати відносини і зустрічається донині. Анна стала після шоу досить популярною в Instagram, де веде свій блог.

На нових кадрах, які Богдан опублікувала в сторіс, красуня позувала в лосинах і топіку. Дівчина пустилася в танок, вражаючи фігуркою фанатів.

Нагадаємо, що Анна Богдан на відомому шоу дала своєму коханому привід для ревнощів: "Ох...".

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