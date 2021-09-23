"Таємна дружина" Олега Винника і його бек-вокалістка Таюне випустила нову сольну пісню

Як передає Politeka.net, Таюне (Таїсія Святко) є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму таланту і роботою з Олегом Винником, вона співає на бек-вокалі у нього.

Так, цього разу стало відомо, що бек-вокалістка "підкорювача вовчиць" Таюне почала сольну кар'єру. Як відомо, Олег Винник завжди приховував від громадськості своє особисте життя, проте в мережі вже давно "гуляють" чутки про те, що у нього роман з бек-вокалісткою.

"Незважаючи на щільний концертний графік @olegg.vynnyk, @taunetaisia встигла забігти до нас в гості з прем'єрою сольної пісні "Подруга"

Раді знайомству", - підписали фото.

Олег Винник в програмі "Ранок з Інтером" розповів про те, що написав цю пісню спеціально для бек-вокалістки і розповів чому це зробив.

"У мене є таке відчуття, що це може статися. Таюне мені не чужа: це людина, яка зі мною постійно на сцені, ми тисячі концертів проїхали, стільки всього пережили разом. Я знаю, що люди її люблять, вони співають її пісні разом з нею. Тому я буду робити все, щоб у неї був свій репертуар, альбом, щоб вона могла заробляти на цьому терені собі на хліб", - пояснив Олег Винник.

Шанувальники залишили кілька коментарів і привітали Таюне з прем'єрою: "Моя улюблена співачка - Таюне, я вітаю вас з піснею "Подруга".

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