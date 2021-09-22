Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі все ще не може врегулювати питання розлучення з Бредом Піттом

Бред Пітт змушений знову звернутися до суду через поведінку Анджеліни Джолі. Особливо це стосується відмови знаменитості продавати маєток у Франції на вигідних йому умовах. Таку інформацію повідомляє dailymail.

На думку артиста, колишня дружина спеціально влаштовує всілякі перешкоди розділу майна, щоб скористатися цим Положенням. Варто відзначити, що маєток Château Miraval коштує 164 мільйони доларів.

Зараз Анджеліна намагається продати свої 40% акцій на власність, не враховуючи інтереси свого колишнього чоловіка.

У позовній заяві Пітта помічено, що Джолі не враховує кількість коштів, які вклав у маєток сам Пітт. Причому протягом останніх чотирьох років компанія Джолі систематично відкладала затвердження річної звітності та продовження терміну повноважень менеджера.

Такий вчинок, на думку інсайдерів, вразив актора, і він навіть назвав Джолі мстивою, засудивши її дії.

Раніше ми писали, що нещодавно Анджеліна Джолі приїхала до столиці США Вашингтон, щоб обговорити майбутнє закону про насильство щодо жінок. Зірка встигла відвідати кілька заходів, зробити фото з колегами і засвітилася на публіці під час ділових поїздок вдень.

У Білому домі актриса і режисер обговорювала з членами Конгресу і членами адміністрації президента Джо Байдена дію закону про насильство щодо жінок. Після цього Джолі також встигла поспілкуватися з гімнастками збірної США.

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