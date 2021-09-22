Зірка серіалів "Останній москаль" і "Слуга народу", українська актриса Галина Безрук потрясла одкровенням про домашнє насильство і зради чоловіка

Як пише Politeka.net, про це актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами Безрук, після того як з їх донькою стався нещасний випадок, її чоловік російський артист Артем Алексєєв «постійно знаходиться в стані гострого психозу і постійного алкогольного сп'яніння».

"Він у всьому звинувачував мене і забирав у мене дитину, будучи абсолютно не в собі, наражав її на небезпеку бігаючи по 6-смуговій проїжджій частині... тоді люди викликали поліцію, яка повернула мені дочку а його відправила на лікування в психіатричну клініку», - розповіла вона.

Однак після цього, як повідомляє актриса, Алексєєв не приймав призначених ліків і продовжував зловживати алкоголем.

"Він весь час погрожував мені, обіцяв забрати дочку і позавчора під час кухонного нічної розмови я отримала удар ногою в живіт... вранці ми з донькою і бабусею втекли...», - написав вона.

За словами Безрук, Алексєєв продовжував погрожувати і ображати не тільки її, але і свою матір.

"Він спалив документи дочки, щоб я не змогла з нею виїхати до моїх батьків...», - додала вона.

Більш того, в мобільному телефоні дружина Безрук Галина виявила листування, по якій зрозуміла, що протягом декількох років чоловік їй зраджував.

"Я дізналася, що мій "люблячий" чоловік останні кілька років отримує аж ніяк не "дружню" підтримку у своєї старої знайомої, яка зовсім недавно була в дуже схожій ситуації і на всю країну вимовлялися дуже гучні заяви про жіночу честь і чесність. Про те, як низько заводити романи з одруженими чоловіками, і що вона ніколи б на це не пішла! І вся країна їй вірила, співчувала і публічно «поролону» її недбайливого чоловіка», - написала вона.

Артем Алексєєв-другий чоловік Безрук. Пара одружилася в серпні 2016 року, а в грудні у них народилася дочка Василиса.

У серпні 2021 року стало відомо, що Василині потрібна операція. Про це Алексєєв розповів передплатникам в Instagram, не уточнивши причин.

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