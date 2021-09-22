Український телеведучий, новий суддя шоу «Україна має талант» Сергій Притула показав, на якому розкішному автомобілі подорожує Україною

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося фото, зроблене на заправці.

"За останніх 3 доби ми з моїм «меркуциком» катнули по маршруту Львів- Івано-Франківськ-Коломия - Чернівці- Кам‘янець-Подільський - Хмельницький-Тернопіль- Рівне-Луцьк. Дякую усім, з ким зустрічався, за ваш час та увагу! Радий, що знаходимо спільні знаменники і рухаємось в одному напрямку!",- звернувся Притула до підписників.

У коментарях йому залишили масу теплих побажань і відгуків про його роботу.

"А Рендж був крутіше", "І ось так хтось запросто вночі на заправці може зустріти Сергія Притулу))», "Будь обережний!", "Дочка була на зустрічі з вами в Луцьку. Спасибі за вашу роботу", "Бережи себе, друже. І щасливих тобі доріг", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадавши, які стосунки пов'язують Лесю Нікітюк і Притулу за лаштунками шоу.

Як повідомляла Politeka, Притула ніжно притулився до Нікітюк і розповів про третю дитину:"Леся на себе тут майже не схожа".

Також Politeka писала, що Притула своїм одкровенням про "Україна має талант" довів Єфросиніну до сліз:"це просто неймовірно".