Український телеведучий, новий суддя шоу «Україна має талант» Сергій Притула показав, на якому розкішному автомобілі подорожує Україною
Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося фото, зроблене на заправці.
"За останніх 3 доби ми з моїм «меркуциком» катнули по маршруту Львів- Івано-Франківськ-Коломия - Чернівці- Кам‘янець-Подільський - Хмельницький-Тернопіль- Рівне-Луцьк. Дякую усім, з ким зустрічався, за ваш час та увагу! Радий, що знаходимо спільні знаменники і рухаємось в одному напрямку!",- звернувся Притула до підписників.
У коментарях йому залишили масу теплих побажань і відгуків про його роботу.
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"А Рендж був крутіше", "І ось так хтось запросто вночі на заправці може зустріти Сергія Притулу))», "Будь обережний!", "Дочка була на зустрічі з вами в Луцьку. Спасибі за вашу роботу", "Бережи себе, друже. І щасливих тобі доріг", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадавши, які стосунки пов'язують Лесю Нікітюк і Притулу за лаштунками шоу.
Як повідомляла Politeka, Притула ніжно притулився до Нікітюк і розповів про третю дитину:"Леся на себе тут майже не схожа".
Також Politeka писала, що Притула своїм одкровенням про "Україна має талант" довів Єфросиніну до сліз:"це просто неймовірно".