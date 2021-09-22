Учасник нового сезону шоу "Екси" розповів про те, як прикував себе до дівчини за допомогою наручників, щоб вона не могла йти

Як передає Politeka.net, нещодавно вийшов новий сезон телешоу "Екси", ведучим якого є Олександр Педан. У другому випуску шоу прийшла нова пара - Олександр і Вікторія. Вони розповіли про свої стосунки.

Так, цього разу на сторінці "Новий канал" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах один з учасників розповідає на який вчинок пішов, щоб його дівчина не змогла від нього піти.

"В одній зі сварок вона каже:"Я збираю речі і йду". Я їй сказав, що ми зв'яжемо один одного для того, щоб фізично вона не могла від мене йти.

Не з точки зору, як тирана, тому що раніше, ми коли розходилися, то на наступний день або через 2 дні у нас відновлювалися відносини, ми знаходили компроміси. Я нічого розумнішого не придумав, ніж наші руки зшити", - розповів Олександр.

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