Популярне шоу "Маскарад" набирає обертів, залучаючи все нових і нових глядачів

Як пише Politeka.net, у другий сезон шоу продюсери запросили нових суддів, серед яких опинилися Маша Єфросиніна, Ірина Білик, Володимир Дантес і Юлія Саніна. В Instagram проекту вирішили влаштувати батл між зірковими командами, визначивши, хто з них найкращий.

"За яку команду мисливців ви вболіваєте більше? 1-Команда Юрія Ткача. 2-Команда Ігоря Ласточкіна", - запитали у шанувальників шоу автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали голосувати за команди. Варто відзначити, що голоси розділилися приблизно порівну.

"Тільки команда 2. Ірочка Білик геній в музиці", "Ткача звичайно", "Юри Ткача, його команда супер", "За команду Юрій Ткач, Юлія Саніна і Маша Єфросиніна. Вони найкращі", "Люблю Юлечку", "Я - за команду Юрія Ткача!",- стали голосувати глядачі.

Відзначимо, що в першому ефірі шоу розкрили відразу два персонажа. Під масками опинився Михайло Поплавський і телеведучий Олександр Попов.

Нагадаємо, що стало відомо, ким були Ведмедик і Папуга на "Маскарад-2": "було нерозумно думати...".

Як повідомляла Politeka, учасниця шоу "Маскарад" нагрубила Білик і Єфросиніній: "Дівчатка, не сваріться".

Також Politeka писала, що глядачі рознесли шоу "Маскарад-2": "яка маячня".