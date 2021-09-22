Шоу "Україна має талант" продовжує дивувати яскравими учасниками та їх виступами
Багато учасників популярного проекту варті уваги, адже їх талант не можна оскаржити, передає Politeka.net.
Цього разу на Instagram-сторінці шоу розповіли про професійну циркову артистку Юлію Михайлову за освітою, яка виступає в жанрі еквілібр у воді.
З поста стало відомо, що дівчина займалася гімнастикою з 10 років, сім років навчалася в Інституті, працювала у королеви Англії і потрапила до складу артистів «Цирку дю Солей». Юлія завойовувала перші місця на різних міжнародних конкурсах.
Номер, який Михайлова показала у випуску "Україна має талант" дуже високого рівня, виконаний технічно і в унікальній подачі. Про це заявив один з членів журі, хореограф Євген Кот, який навчався з Михайловою в одному інституті.
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"Чи вдасться їй здивувати трійку зіркових суддів і отримати квиток у фінал талант-шоу?",- написали в кінці поста.
За годину пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.
"Зірка 🔥🔥🔥❤️😘", "🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, прем'єрний випуск шоу "Україна має талант" вийде 23 жовтня. Сезон присвячений 30-річчю Незалежності України.
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