Дівчина працювала у відомому на весь світ цирку

Шоу "Україна має талант" продовжує дивувати яскравими учасниками та їх виступами

Багато учасників популярного проекту варті уваги, адже їх талант не можна оскаржити, передає Politeka.net.

Цього разу на Instagram-сторінці шоу розповіли про професійну циркову артистку Юлію Михайлову за освітою, яка виступає в жанрі еквілібр у воді.

З поста стало відомо, що дівчина займалася гімнастикою з 10 років, сім років навчалася в Інституті, працювала у королеви Англії і потрапила до складу артистів «Цирку дю Солей». Юлія завойовувала перші місця на різних міжнародних конкурсах.

Номер, який Михайлова показала у випуску "Україна має талант" дуже високого рівня, виконаний технічно і в унікальній подачі. Про це заявив один з членів журі, хореограф Євген Кот, який навчався з Михайловою в одному інституті.

"Чи вдасться їй здивувати трійку зіркових суддів і отримати квиток у фінал талант-шоу?",- написали в кінці поста.

За годину пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Зірка 🔥🔥🔥❤️😘", "🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, прем'єрний випуск шоу "Україна має талант" вийде 23 жовтня. Сезон присвячений 30-річчю Незалежності України.

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