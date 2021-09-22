Відомий український сценарист і комік Олександр Еллерт вразив перетворенням

Як пише Politeka.net, нещодавно Еллерт повернувся до Києва після відпочинку в Карпатах. Там він встиг трохи зарости, що вирішив продемонструвати своїм шанувальникам. Чоловік зняв відео в автомобілі, демонструючи свою щетину і волосся, яке відросло.

"Добрий день. Їду приводити себе в порядок", - підписав відео Еллерт.

Після Олександр поділився кількома сторіс з салону, де над ним працював майстер. Наступне відео продемонструвало перетворення коміка. Його гладко виголили, а також зробили стильну зачіску.

"А ось і оновлений я. Завтра буде такий крутий вечір", - зазначив чоловік, хвалячись новою зачіскою.

Як відомо, Олександр Еллерт прославився після своєї участі в шоу «Холостячка». У фіналі проекту актриса Ксенія Мішина вибрала Еллерта своїм супутником. Пара провела разом трохи менше року, після чого актриса прийняла рішення про розставання.

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