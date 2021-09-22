Голлівудська актриса і співачка, 52-річна Дженніфер Лопес із задоволенням демонструє модні образи на публіці

Дженніфер Лопес у свої 52 роки може влаштувати фактично будь-яку зйомку, яка приверне увагу до неї. Адже зірка все ще виглядає значно молодше своїх років, що не може не дивувати.

На кожному публічному заході Дженніфер з'являється "при повному параді" - вибирає дизайнерські сумки, яскравий макіяж і трендовий одяг. На одному з таких фото Лопес підкреслила кращі сторони досить лаконічним цибулею.

Проте, аксесуари і розпущені локони надали їй більш кокетливий вигляд. Як відомо, Дженніфер ходить не з такою зачіскою, а її волосся набагато коротше. Вся справа в тому, що зазвичай на публіці вона носить перуки і часто їх змінює.

Навіть так в нюдовых тонах Лопес виглядала чудово.

Відзначимо, частина користувачів Instagram відгукуються вельми заздрісно і глузливо з приводу стрункої фігури Дженніфер. Деякі підкреслюють, що виглядати розкішно для співачки і публічної особистості – це частина роботи, тому з такими сумами, як отримує Лопес за виступи, вона може дозволити собі днями і ночами бути в спортзалі.

"Здивувала б, якби не виглядала так; в мережі є й інші її реалістичні фото і фігура/шкіра зовсім інша, ніж постановочне фото для журналу; на фото дуже схоже на пластику)); звичайно! Вона з спорт залу не виходить 👏і не їсть різну х....нь; ліпосакція зробила свою справу в тому числі".

Нагадаємо, що Джей Ло влаштувала пікантне дефіле в бікіні:"їй не може бути 52".

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