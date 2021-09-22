Відома хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, як себе почуває син після госпіталізації

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею та хореографом. Вона прославилавсь завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками".

Так, цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Раніше вона розповідала, що їй довелося звернутися до президента через ситуацію в десткой поліклінніке. У її сина виявили гостру обструкцію легенів і дитину потрібно було терміново госпіталізувати в лікарню. Однак, швидка допомога їхала на виклик більше півтори години.

"Як повернулися додому-радості повні очі і відразу захотів ходити по всіх кімнатах", - показала щасливі кадри Ілона Гвоздьова.

"Перевели нас на домашнє лікування. Спасибі всім, хто переживав", - подякувала хореограф.

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