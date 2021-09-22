Відома хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, як себе почуває син після госпіталізації
Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею та хореографом. Вона прославилавсь завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками".
Так, цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Раніше вона розповідала, що їй довелося звернутися до президента через ситуацію в десткой поліклінніке. У її сина виявили гостру обструкцію легенів і дитину потрібно було терміново госпіталізувати в лікарню. Однак, швидка допомога їхала на виклик більше півтори години.
"Як повернулися додому-радості повні очі і відразу захотів ходити по всіх кімнатах", - показала щасливі кадри Ілона Гвоздьова.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі: "Якась Пугачова або Долина"
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський покинув Україну після третього ефіру, що сталося: "Я готовий..."
Дочка Анджеліни Джолі Захара приголомшила видом в супермаркеті: "Що на ній надіто?"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
"Перевели нас на домашнє лікування. Спасибі всім, хто переживав", - подякувала хореограф.
Раніше повідомлялося, Ілона Гвоздьова, ледве стримуючи сльози, звернулася до українців після біди з сином: "Кожна мати зрозуміє мій біль"
Також, Гвоздьова розкрила, як обділяють деяких учасників "Танців з зірками": "Задовольняються малою частиною"
Politeka розповідала, Гвоздьова з "Танців з зірками" в шовковій піжамі осоромилася перед камерою: "Дивитися до кінця..."