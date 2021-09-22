Артист розповів, що тому потрібно вчитися

Український співак Віктор Павлік разом з молодою дружиною і сином відпочили на українському курорті

Артист одружився на своєму концертному директорі Катерині Реп'яховій у 2020 році, передає Politeka.net. Зараз пара ростить сина, Мішу.

Віктор Павлік і його дружина часто розповідають про свої будні в Instagram.

Так, в нових сторіс співак розповів, що відпочив в одеському готелі.

"Ми дуже-дуже задоволені, дуже добре відпочили. Все суперово, все на високому рівні, все дуже смачно і комфортно", - похвалився співак.

А пізніше артист показав, що прикупив для маленького сина. Віктор Павлік здивував, купивши синові дудочку, але заявив, що це подарунок на виріст.

"Нехай вчиться", - зазначив артист.

Далі співак похвалився шашликом, який смажився на мангалі.

"Ще є кавун, бринза, сало, хліб", - розповів Павлік.

Зазначимо, 27-річна Катерина Репяхова зізналася, що була фанаткою творчості Віктора Павліка з дитинства, вона відвідувала його концерти задовго до знайомства з ним.

Дівчина, після закінчення університету, працювала директором гастрольної діяльності у психолога Дмитра Карпачова.

А потім вона ближче познайомилася зі співаком і стала його концертним директором.

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