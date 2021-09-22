Відомий український музикант Сергій Бабкін викликав невдоволення умовами, в яких проходив його виступ у рідному місті

У себе в Instagram Бабкін поділився постом, в якому оголосив про проведення свого останнього в цьому році концерту. Він припав на рідне місто музиканта - Харків.

"Граємо сьогодні вдома! Харків🤍 крайній концерт цього цікавого року!", - написав виконавець.

Він супроводив публікацію своїм чорно-білим фото, на якому позував з посмішкою і злегка витріщеними очима. Образ музиканта доповнювали невеликий капелюх і круглі окуляри. Артист виглядав веселим і задоволеним.

Втім, його гарний настрій розділили явно не всі шанувальники. Так, в коментарях до посту одна українка висловила своє невдоволення умовами проведення концерту. За її словами, місця, які продавалися перед виступом як «сидячі», на ділі виявилися без стільців.

"Це просто неповага до людей: продати місця на сидячі місця і "прибрати" стільці! Кому хочеться "походити" - місця достатньо. Коли ви робите подібні заяви враховуйте, що до Вас на концерт приходять люди різного віку і фізичного стану...Не маючи фізичної можливості стояти весь концерт, сиджу дивлюся в спину людям, що стоять за 10 рядом!", - поскаржилася жінка.

Вона вважає, що ця ситуація відображає ставлення музиканта до його шанувальників.

"Спасибі, Сергій, за зіпсований вечір! З таким ставленням до шанувальників концерт з крайнього може стати останнім", - додала коментатор.

Нагадаємо, Бабкін здивував ставленням до музичних інструментів.

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