Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк вразила образом ковбойші

Як пише Politeka.net, в Instagram у блондинки з'явилися фото, зроблені за містом. Леся позувала в джинсах зі зміїним принтом, джинсовій сорочці і ковбойському капелюсі і жилетці. Образ доповнювали чоботи. Нікітюк позувала за містом, не забувши сфотографуватися біля сараю з сіном.

"Ловіть цьом від ковбойші Ле", - грайливо підписала знімки зірка.

У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.

"Леся, ви просто молодець, і ви для мене приклад цілеспрямованості", «красуня», «шикарна», «Стильно, і дуже вам Леся пасує», «суперова коза», «техаський Рейнджер», «неймовірна красуня, дуже красиве довге біле кучеряве волосся», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на селфі у Нікітюк були неймовірно великі губи. Шанувальники стали гадати, Нікітюк збільшила губи або просто підкоригувала їх форму за допомогою косметики.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала, де опинилася після завантажених вихідних: "Дай Боже здоров'я...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала красуню-маму, вразивши видом крупним планом:"мої моменти щастя".

Також Politeka писала, що Нікітюк подражнила виглядом, обернувшись ковдрою на балконі: «схожа на Камерон Діас в молодості».