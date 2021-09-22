Знаменита українська співачка Світлана Лобода показала ефектний момент зі свого виступу

Артистка, яка вже кілька років живе з доньками за кордоном і бере участь у різних російських медіа-проектах, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Лобода вирішила нагадати шанувальникам один з вражаючих моментів зі свого виступу. На чорно-білому фото, яке опублікувала співачка, зображений її танець з ефектним красенем.

Співачка виступала в короткому чорному топіку і шовкових широких штанях, при цьому її ноги були босими.

Фото було зроблено в момент, коли танцюрист опустив Лободу, що вигнула спину і ноги, притримуючи її за талію. Співачка продемонструвала свою гнучкість і відмінне володіння собою в танці. При цьому вона виглядала дуже чуттєво.

Шанувальники Лободи прийшли в захват від цього кадру.

"Обожнюю цей виступ як і всі інші", "так красиво можна дивитися на 3 речі нескінченно: на те як тече вода, горить вогонь і як Ви танцюєте на сцені", "фігура підходить", "Ось це розтяжка і гнучкість!!! Волочкова відпочиває!!! Чудово!!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода в леопардовому купальнику вразила фігурою на відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Лобода розвалилася в кріслі, вразивши виглядом після трудових буднів.

Також Politeka писала, що Лобода показала "фокуси" з язиком, прикувавши до себе погляди.