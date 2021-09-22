Культова голлівудська актриса Шерон Стоун вразила мрійливим образом під час відпочинку на морі
63-річна американська зірка за свою кар'єру встигла спробувати себе не тільки в ролі актриси, але також на позиції продюсера і моделі. Вона придбала світову популярність завдяки фільму "Основний інстинкт", який не залишив жителів байдужими.
Актриса відкрито виступає проти пластики, однак це не заважає їй виглядати розкішно в своєму віці. Зараз Стоун відпочиває у Франції, радуючи шанувальників новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Цього разу Шерон вирішила показати, як розслабляється на морі. Актриса поділилася чорно-білим фото, на якому вона позує на борту яхти. Однак, замість завзятого знімка в купальнику, яким похвалилися б багато інших знаменитостей, зірка показала, як лежить на подушці, сховавшись пледом і розслаблено закинувши руку за голову.
Можна помітити, що Шерон одягнена в білу сорочку, а її образ доповнюють стильні окуляри.
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Шанувальники актриси тут же відреагували на її пост.
"Чудове фото", "красуня", "виглядаєш відмінно", "шикарний вид!", "Я б теж так відпочити не відмовилася", "Шерон, не можу повірити, що ти попливла без мене", - пишуть люди.
Нагадаємо, Шерон Стоун показала себе в незвичному образі під час прогулянки на яхті.
Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун засвітила форми в чорному купальнику.
Також Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун підкреслила струнку талію вузьким корсетом.