Гурт KAZKA після чергового досягнення в соцмережах влаштував вечірку для друзів і колег, поділившись кадрами з шанувальниками

Як пише Politeka.net, відповідний пост з'явився в Instagram колективу.

Популярні українські музиканти розповіли про те, що їх YouTube-канал набрав перший мільйон передплатників.

"З приводу цього ми влаштували вечірку і міні-концерт в близькому колі друзів і колег щоб відсвяткувати! (Всі знають, що KAZKA любить святкувати) Був дуже красиво і приємно всіх бачити!",- написали артисти.

Вони також поділилися яскравими кадрами з цього заходу. На фото можна побачити музикантів в оточенні інших зірок на вечірці. Особливо виділялася солістка групи Олександра Зарицька.

На вечірці артистка була в сукні бежевого кольору з відкритими плечима. Судячи зі знімків, Саша щосили веселилася з гостями.

Шанувальники групи тут же почали вітати музикантів.

"Ура", "так тримати", "Супер", "вітаю! Люблю вас дуже!", "Ви круті", "Скоро вже другий мільйон??? Коли знову зберемося?", "Це перемога українського контенту! Дякую і вітаю!",- пишуть люди.

Нагадаємо, конфлікт Зарицької на" Танцях з зірками " вийшов на новий рівень, екс-партнер відповів.

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA хвалилася формами в ефектній сукні з вирізом.

Також Politeka писала, що схудла солістка KAZKA захопила своєю пластичністю на»Танцях з зірками".