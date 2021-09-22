Гурт KAZKA після чергового досягнення в соцмережах влаштував вечірку для друзів і колег, поділившись кадрами з шанувальниками
Як пише Politeka.net, відповідний пост з'явився в Instagram колективу.
Популярні українські музиканти розповіли про те, що їх YouTube-канал набрав перший мільйон передплатників.
"З приводу цього ми влаштували вечірку і міні-концерт в близькому колі друзів і колег щоб відсвяткувати! (Всі знають, що KAZKA любить святкувати) Був дуже красиво і приємно всіх бачити!",- написали артисти.
Вони також поділилися яскравими кадрами з цього заходу. На фото можна побачити музикантів в оточенні інших зірок на вечірці. Особливо виділялася солістка групи Олександра Зарицька.
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На вечірці артистка була в сукні бежевого кольору з відкритими плечима. Судячи зі знімків, Саша щосили веселилася з гостями.
Шанувальники групи тут же почали вітати музикантів.
"Ура", "так тримати", "Супер", "вітаю! Люблю вас дуже!", "Ви круті", "Скоро вже другий мільйон??? Коли знову зберемося?", "Це перемога українського контенту! Дякую і вітаю!",- пишуть люди.
Нагадаємо, конфлікт Зарицької на" Танцях з зірками " вийшов на новий рівень, екс-партнер відповів.
Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA хвалилася формами в ефектній сукні з вирізом.
Також Politeka писала, що схудла солістка KAZKA захопила своєю пластичністю на»Танцях з зірками".