Відома українська співачка Камалія повідомила про свою хворобу, і поділилася подробицями про самопочуття
Як пише Politeka.net, артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Камалія розповіла шанувальникам, що днями захворіла.
"Прихворіла трохи... піднялася температура, голова важка, в горлі дере, захотілося на ручки...", - чесно написала зірка.
Втім, її недуга виявився не важким, адже всього пара днів відпочинку дозволила співачці прийти в себе і повернутися до звичайного життя. Незважаючи на хороше самопочуття Камалія не стала ризикувати і зробила тест на коронавірус.
"Два дні відлежалася і знову в бій! Завтра зйомка і репетиція з моїми улюбленими музикантами. Тест про всяк випадок зробила", - повідомила співачка.
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Вона також поділилася своїм фото, на якому зі щасливою посмішкою грає в теніс.
Шанувальники активно підтримали зірку.
"Бажаю вам якнайшвидшого одужання", "не хворійте! Всього найкращого!", "Приклад і мотивація. Ось вона-ціна успіху і високих результатів. Розумниця", "Одужуйте! Ви нам потрібні!", "Камалія не хворійте і швидкого вам одужання!!",- пишуть люди.
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