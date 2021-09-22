Відомий український продюсер і репер, а також чоловік Насті Каменських Потап показав, як провів день зі своїми одногрупниками

Одним з найвідоміших проектів Олексія Потапенко (справжнє ім'я артиста) по праву вважається гурт MOZGI. Разом з його музикантами Потап не тільки виступає на сцені, але проводить час і в звичайному житті. Цього разу вони зустрілися для інтерв'ю. Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Потап разом з Позитивом (Олексій Завгородній) і Дядєй Вадею (Вадим Фьодоров) дали інтерв'ю журналісткам телеканалу «СТБ», в якому розповіли про творчість своєї групи.

Потап поділився фото, на якому вони позували всі разом. При цьому журналістки сиділи на диванчику, а музиканти стояли за їх спинами.

Судячи з кадрів в сторіз Потапа, бесіда вийшла дуже веселою. Так, на короткому відео можна було побачити, як Позитив голосно сміявся, сидячи на дивані і веселячи оточуючих.

Також в уривку інтерв'ю можна було почути, як Потап розповідає про зміну концепту гурту MOZGI.

"За 7 років ця група зазнала змін, дуже багато експериментів робили ... дозволяли собі", - розповів артист.

Його підписники відреагували на пост.

"Спасибі велике за інтерв'ю! Ви дуже класні!", "Я ніяк не потраплю до лав відомих особистостей)) хоча теж дуже талановита", "вогонь", "цікаво", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Каменських Потап засвітився в незвичайному для себе яскравому образі.

Як повідомляла Politeka, Потап поскаржився на Каменських, показавши кадри з прогулянки.

Також Politeka писала, що Позитив повідав про стосунки з екс-дружиною після розлучення і домінування Потапа.