Співачка Оля Полякова поскаржилася на сильний холод і розповіла про свої плани

37-річна суперблондинка опублікувала нові "сторіз" в Instagram, на яких постала, ймовірно, в своїй розкішній квартирі, передає Politeka.net.

Без макіяжу, в халаті і з мокрим волоссям, Оля обурилася холодом, згадавши про опалювальний сезон.

"Доброго ранку! У кого був добрий ранок? Слухайте, такий дубар з ранку був. Коли опалення включать, а? Хтось знає?",- поцікавилася Полякова.

Нагадаємо, в співачки, крім триповерхового особняка на півострові під Києвом, є велика квартира на 200 квадратів у самому центрі столиці на вул. Інститутській.

Також артистка розповіла про свої плани. Терплячи холод, вона збиралася на зйомку.

"А я вже на макіяжі, тому що сьогодні ми знімаємо черговий випуск "Дорослих дівчат", - оголосила вона, додавши, що випуск вийде 24 вересня і буде присвячений дітям.

Полякова разом з ведучою Машею Єфросиніною зайнялися спільним YouTube-проектом "Дорослі дівчата", в якому разом обговорюють найбільш цікаві, актуальні і навіть незручні теми. Полякова обіцяла шанувальникам, що буде "гостро, гаряче і з гумором".

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