Солістка KAZKA, українська співачка Олександра Зарицька показала хореографа з яким у неї виник конфлікт на "Танцях з зірками"

Ще перед прем'єрою нового сезону проекту фронтвумен KAZKA розповіла, що була змушена змінити партнера. За словами співачки, причиною стало те, що він не вірив, що Зарицька зможе довго протриматися на проекті. Спершу дівчина не назвала його імені, проте потім виявилося, що мова йде про партнера Анни Різтдінової на минулому сезоні "Танців" Олександра Прохорова.

У нових сторіс свого Instagram вона підтвердила, що це був дійсно він.

"Думаю, що саме @sasha_prohor дісталася найскладніша робота, знайти в мені танець», - зазначила Заррицька.

Відзначимо, сам Прохоров розповідав, що вони з Зарицькою домовилися ще в травні, що він буде вчити її хореографії, проте про те, що вони стануть партнерами на шоу не йшлося.

"Це було її бажання або фантазія, про яку вона мені не говорила Ні слова. Я був хореографом Саші і не знав про її фантазії", - сказав хореограф. При цьому він зазначив. Що був не проти танцювати з Зарицькою на проекті.

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова на "Танцях з зірками"

Як відомо, зараз Зарицька танцює з Юрієм Мєшковим, а Прохоров взагалі не бере участі в проекті.

Нагадаємо, конфлікт Зарицької на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень, екс-партнер відповів.

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