У новому ефірі талант-шоу "Співають всі!", яке виходить щосуботи, на сцену вийшов учасник, який здивував усіх
Анонс нового випуску популярного шоу тут же привернув увагу українців. Головна інтрига полягала в новому учаснику, який викликав розкол в рядах зоряної сотні. Поки одні не могли стримати емоцій, інші припустили, що зараз до них йде на сцену Влад Яма.
Як відомо, вперше формат такого шоу вийшов кілька років тому в Британії, за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди та багато інших країн.
Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Переможець проекту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Тому новий учасник на сцені чимало здивував шанувальників і самих суддів. Відреагував і сам танцюрист:
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"Вооу! 🤩 На шоу " Співають всі!"- співають всі!; Якщо це Влад Яма я буду в шоці; Яма стане гостем наступного випуску?; Боже, що Філонова наділа😂 😂; ні, це не він; це не може бути яма; Влад Яма!; Буде в якості учасника?",- відповідають в мережі.
Раніше Дмитро Каднай, який є одним з 100 суддів на проекті " Співають всі!", насмішив своєю появою за лаштунками.
В Instagram з'явилися фото з останнього ефіру. На знімках засвітився Каднай, який позував за лаштунками з качаном кукурудзи. Артист розмахував ним і виглядав дуже епатажно. Додамо, що одягнений Каднай був у стильний костюм бордового кольору.
"Все, що залишилося поза ефіром, дивіться в ексклюзивному бекстейджі з Ванею Расселом у випуску" Співають всі!",- підписали фото автори аккаунта.
Нагадаємо, що Дмитро Каднай спокусив партнерку по "танцям" одним рухом:"а ще хочу...".
Як повідомляла Politeka, Дмитро Каднай змінив зовнішність, втративши свою головну фішку:"Момент істини".
Також Politeka писала, що Дмитро Каднай здивував новим стилем:"насолода для очей".