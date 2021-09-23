Українську версію шоу "Маска" порівняли із зарубіжними й здивували думками

Шоу "Маска" завоювала величезну популярність в Україні, передає Politeka.net. Тільки прем'єрний випуск першого сезону подивилися п'ять мільйонів телеглядачів. Цієї осені вийде новий сезон програми, і його творці намагаються інтригувати українців не менше.

Варто зазначити, що шоу "Маска" - це адаптація південнокорейського формату The Masked Singer. За чотири роки формат адаптували у 29 країнах світу, включаючи США, Китай і Австралію, а проданий - на 50 з гаком територій.

Зокрема, днями в США на @FOXTV вийшов перший випуск шостого сезону. Український колектив шоу "Маска" привітав американських колег на сторінці в Instagram, і підкріпив знімком учасників їх проекту.

Також у пості розкрили деталі про український сезон. Виявляється, американцям сподобалася ідея українців про таємничого ведучого - Містера Маска, і вони використовували її в своєму сезоні.

У коментарях же стали обговорювати костюми героїв шоу та інші відмінності між країнами:

"В американській версії, як і в російській, яку я бачила, основний костюм на голові, а решта - додатковий декор. А у нас костюм - цілий образ, яким можна сильно заплутати... Круть!", "Українські краще 🙌", "Супер, але в нашій версії костюми крутіші, на мій погляд🔥", "щодо костюмів, то у нас краще, але до поведінки детективів - в США краще".

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