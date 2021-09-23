Популярна співачка і актриса 52-річна Дженніфер Лопес в дорогій дизайнерській сукні вразила зовнішністю

Артистка кілька днів тому провела час в Італії з користю для себе, а також засвітилася на кількох важливих світських заходах. Після повернення додому Лопес представила серію кадрів, зроблених в новому для неї стилі.

Причому зйомка вийшла настільки популярною, що за образом Лопес навіть зробили ляльку Барбі в такому ж вбранні, що і у неї.

"Нова лялька JLo 💚 цього разу навіяна приголомшливою фотосесією Лопес у сукні від dolcegabbana" - йдеться в описі до кадру.

Шанувальники були захоплені такою роботою, причому порівняння образу Лопес Барбі і сам наряд вийшли дуже витонченими: "Воу, яке диво; немає слів 😍 👏 дивно; Ах, мій улюблений образ поки що😍; Ви зробили це круто👏 🔥; Ух ти! Як Ви знайшли цей образ!? Ти художник!; Не дарма ідентично! Відмінна робота!; Мій новий улюблений 🔥; ці ляльки дивовижні! 😍 ❤ ️ ; Дженні від серця".

Зараз, як можна помітити, Лопес активно бере участь у фотосесіях і не боїться підкреслити достоїнства. Як правило, улюбленим акцентом зірки вважається варіант з видом на розкішні ноги. Дженніфер не раз говорила, що їй подобається її фігура, тому приховувати пишні форми вона не збирається і тепер.

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