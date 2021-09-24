Ведуча програми ТСН Соломія Вітвіцька відповіла на хейт на свою адресу

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, показала, які повідомлення отримує на своїй сторінці в Instagram.

«Обожнюю хейтеров. Це ж треба так не дивитися і не любити, щоб розшукати і писати про свою нелюбов», - відреагувала телезірка на неприємну репліку на свою адресу.

Також вона звернулася до фоловерів за порадою, як реагувати в подібних ситуаціях. У відповідь вона отримала хвилю підтримки і компліментів. Вітвицькій радять не звертати уваги на такі репліки, і ніяк на них не реагувати.

Соломія прислухалася до порад і подякувала за підтримку.

"Величезне вам спасибі за стільки теплих слів і таку потужну підтримку. Ви не даєте засмучуватися і депресувати", - подякувала шанувальникам Вітвіцька.

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Як повідомляла Politeka, Вітвіцька відверто розповіла, з ким із ведучих ТСН не спілкується.

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