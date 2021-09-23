Юна внучка культової української співачки Софії Ротару засвітила кадри сімейного застілля

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися ролик-проскролльте вниз)

"День з життя", - коротко підписала дівчина ролик.

"Класні відео💜 такий літній настрій після перегляду) шкода тільки, що ти не знімала раніше( такого контенту дуже не вистачало», - відреагували фоловери на побачене.

Як відомо, Соня Євдокименко живе і навчається в США, а також робить перші кроки в модельному бізнесі. Знаходить дівчина час і для сім'ї. З батьками, братом і легендарною бабусею вона проводить свята, а також відпустку.

У новому ролику Соня поділилася фрагментами свого літнього відпочинку в Сонячній італійській Тоскані. Вона відобразила прогулянки на велосипеді, море, огляд місцевих визначних пам'яток, а також як з батьками і бабусею вони зібралися за загальним столом і підняли келихи.

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