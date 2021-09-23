Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова похвалилася новим фото свого відпочинку в Одесі

Як пише Politeka.net, 26-річна дівчина поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

"Фізично в Києві, а подумки в Одесі... ми повернемося", - написала Катерина.

На знімку вона позувала зі своїм маленьким сином Мішею, якому 15 вересня виповнилося три місяці. В Одесі хлопчик вперше побачив море.

"Супер, які ви класні", - відреагували фоловери на фото.

Незважаючи на те, що хлопчик ще дуже маленький, зіркові батьки не бояться подорожей. Разом із сином вони вже відвідали Львів, Мукачево та Буковель.

Кадрами поїздок Катерина не забуває ділитися у своєму блозі.

Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині, яка працює його концертним директором, в 2020-му році.

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