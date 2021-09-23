Популярна українська співачка Злата Огневич, яка стала другою "холостячкою", показала, в якому вигляді ходить вдома

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилися фотографії, зроблені у ванній кімнаті. Вона позувала в теплому халатику.

"Восени, як ніколи, наша шкіра потребує зволоження і догляду. Я подбала про це заздалегідь. Дуже зручно, коли при виборі косметики, тебе може проконсультувати професійний косметолог", - поділилася своїм досвідом співачка.

За її словами, для догляду за шкірою вона використовує крем під очі, ліпосомальний бустер і тональну основу.

У коментарях "Холостячці" залишили масу приємних слів.

"Моя красуня", «Вау», «яка ви красива», «Злата, у тебе найсліпучіша посмішка», «Злата, ти найзвабливіша і найніжніша дівчина», "Злата, ти сіяєш від щастя))) ми всі сподіваємося, що ця осінь і проект принесли тобі любов і ту людину, яка буде про тебе піклуватися і любити", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич переживає хворобливу втрату:"Плачу...".

Як повідомляла Politeka, Огневич розповіла, хто їй сподобався з учасників "Холостячки".

Також Politeka писала, що Злата Огневич в білій сукні раптово звернулася до чоловіків:"це завжди цікаво".