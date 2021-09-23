Українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників незабутніми образами

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль вирішила підкорювати молодіжну мережу Тік Ток. Вона записує ефектні відео, якими радує своїх шанувальників. Нещодавно в мережі з'явилися кадри з незвичайним перевтіленням зірки.

Кароль йшла по коридору, а наряди на ній постійно змінювалися. Співачка показала свою "темну" і "світлу" сторони. Вона засвітилася в чорному брючному костюмі, а також у довгій білосніжній сукні, яка нагадувала весільну.

"Скільки разів з'явилося плаття в ролику?",- вирішила зіграти в гру Тіна.

Варто відзначити, що шанувальникам артистки дуже сподобалися луки зірки. Вони залишили їй масу приємних відгуків в коментарях.

"Дівчатка, мені здається або у нас загальна слабкість до дівчат в костюмах?", "Захоплююся з кожною хвилиною все більше і більше", "Тіна, це ви з весілля втекли?", "Красуня", "Хіба законно бути такою красивою?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль відповіла на підозри Могилевської в "плагіаті": "Скандал".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль показала, як виглядає у звичайному житті: "буду чекати...".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль з тужливим виразом заговорила про прихильність: "вже як Балан".