Українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників незабутніми образами
Як передає Politeka.net, Тіна Кароль вирішила підкорювати молодіжну мережу Тік Ток. Вона записує ефектні відео, якими радує своїх шанувальників. Нещодавно в мережі з'явилися кадри з незвичайним перевтіленням зірки.
Кароль йшла по коридору, а наряди на ній постійно змінювалися. Співачка показала свою "темну" і "світлу" сторони. Вона засвітилася в чорному брючному костюмі, а також у довгій білосніжній сукні, яка нагадувала весільну.
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Варто відзначити, що шанувальникам артистки дуже сподобалися луки зірки. Вони залишили їй масу приємних відгуків в коментарях.
"Дівчатка, мені здається або у нас загальна слабкість до дівчат в костюмах?", "Захоплююся з кожною хвилиною все більше і більше", "Тіна, це ви з весілля втекли?", "Красуня", "Хіба законно бути такою красивою?",- пишуть користувачі Мережі.
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