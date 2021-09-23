Молдавський виконавець і музикант, колишній суддя шоу "Голос країни" Дан Балан заінтригував загадковим посланням

Як передає Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося чорно-біле фото, яке привернуло увагу шанувальників. На знімку Дан традиційно позував у чорному вбранні з дуже загадковим обличчям.

"Можете забрати у мене все..крім...",- підписав фото артист, запрошуючи тим самим шанувальників продовжити його думку.

Варто відзначити, що шанувальники не скупилися на компліменти, а також взялися вгадувати, без чого не може обійтися Балан. Безліч коментарів стосувалися Тіни Кароль, з якою артисту приписували роман.

"Відчуваю, що щось намічається)", «крім звички говорити «skoro», «Тіни Кароль», «внутрішньої дитини», «крім музики», «крім коричневих черевиків», «Білої королеви», «занадто гарний», - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Дан Балан став дуже популярний в Україні після того, як два сезони був суддею популярного вокального шоу. В останньому сезоні його місце зайняв Олег Винник.

Нагадаємо, що Дана Балана зловила в обійми улюблена блондинка:"рідні душі".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан в компанії молодої красуні вразив зміною стилю:"Учитель музики".

Також Politeka писала, що Дан Балан запалив на весіллі в Одесі: "я перестаю дихати".