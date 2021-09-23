Заслужений артист України, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян нарвався на критику в мережі

Як передає Politeka.net, артист опублікував фото зі стоматологічної клініки, зазначивши, що вирішив зайнятися своєю посмішкою. На фото співак постав з розпущеним волоссям, засвітивши свою значну шевелюру, яка до 43-х років майже повністю посивіла.

"Приймаю #challenge від @ellert_a. Посмішка повинна бути красивою!",- підписав фото артист.

У коментарях Мірзояну залишили масу компліментів, але багато хто став критикувати артиста за недоглянутий вигляд. Шанувальники навіть порекомендували співакові підстригтися.

"Краще б підстригся", "Арсен, вам щось треба зробити з зачіскою і кольором волосся) поважаю вашу творчість, але ви ж молодий хлопець, не поспішайте старіти!", "Арсен! У вас все на 100%", «ти хороший і без посмішки)», «посмішка вогонь)», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Мірзоян став знаменитим після проекту «Х-фактор». Там він познайомився з дочкою співачки Ніни Матвієнко Тонею, на якій згодом одружився.

Нагадаємо, що Мірзоян спантеличив українців новим кадром:"Дай Бог вам здоров'я".

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