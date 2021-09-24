Українська співачка Настя Каменських козирнула ідеальним обличчям без макіяжу

Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала в Instagram свіже фото, похвалившись ідеальною зовнішністю. Зірка вирішила розповісти невеликі секрети краси, звернувши увагу на свої незвичайні прикраси.

"Краса для мене завжди криється в деталях. У тому, як ми посміхаємося, коли бачимо улюблених людей. У тому, як блищать очі, коли нарешті досягаємо своїх цілей. Як умиротворено піднімаємо голову, щоб відчути перші крапельки дощу. І навіть в прикрасах, якими ми доповнюємо свій образ. Якщо придивитися, вони багато скажуть про те, хто їх носить", - зазначила Каменських.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дивовижна і мила", "Богиня", "Чарівна", "Настя красуня", "Дивлюся на вас, і душа радіє! Ви така щира і справжня людина! Я так вами пишаюся!", "Природна краса", - пишуть користувачі Мережі.

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